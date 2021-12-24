Soğuk havada onları unutmadı, yürekleri ısıttı

Tokat’ta soğuk havada yem bulmakta zorlanan kedilere sahip çıkan hayvansever yürekleri ısıttı.

Meydan Camisi arka bahçesinde soğuk ve yağışlı havalardan kedilerin etkilenmemesi için hayvanseverler tarafından karton kutulardan barınak yapıldı. Zamanla yıpranan barınakların yerine kedi evleri konuldu. Soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan kedilere ise bir hayvansever sahip çıktı. 2 çocuk annesi Esra Akyayla (50) mutfak masraflarından kısarak kedilere bakmak için seferber oldu. Evinin yakınında bulunan kedileri sahiplenen Akyayla, her gün onlar için yemek getirerek soğuk havada donan sularını değiştiriyor.

Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına vatandaşların sahip çıkmasını isteyen Akyayla, “Havalar soğuk hayvanlar bir şey bulamıyor. Çok üzülüyorum. Kendi çapımda minder falan koydum. Yiyecek de getiriyorum ama bütçem kısıtlı olduğu için zorlanıyorum. Getirmezsem de içim rahat etmiyor. Kendi evimden kısıtlayıp bir şeyler getiriyorum. Yeri geliyor ekmeğim dahi olmuyor. Çok üzülüyorum bu şekilde. İnsanlar sokak hayvanlarına yardımcı olsunlar. Herkes kapısının önüne artan yemeğini bıraksın, bu bir sorumluluktur. Poşetin ağzını açık koyarsa bütün hayvanlar kuşlar, köpekler hepsi faydalanır” dedi.

Akyayla, kedilere mama desteği beklediğini ifade ederek, “Kedileri beslemekte zorlanıyorum. Babamdan aldığım az bir aylıkla geçimimi sağlıyorum. Ben bu hayvanlar için sırf temizliğe gidiyorum. Yoksa içim rahat etmiyor” diye konuştu.

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