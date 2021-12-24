Tokat’ta, usulsüz avlananlara ceza yağdı

Tokat’ta usulsüz avlanan 15 kişiye 19 bin 321 lir idari para cezası uygulandı.
Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı. Ekim, Kasım ve Aralık ayı içerisinde koruma ve kontrollerde usulsüz avlanan 15 kişiye 19 bin 321 lira idari para cezası uygulandı. 2 adet tüfeğe ise el konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.