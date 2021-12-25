Bağ evi alevlere teslim oldu

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Tokat’ta bağ evi çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Gezirlik Mahallesi'nde Ahmet Akgül’e (70) ait bağ evinde yangın çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, yangının bağ evinin yanındaki ahıra sıçrama ihtimaline karşı 3 büyükbaş hayvan ile 1 dana çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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