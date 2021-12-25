Bağ evi yangında kül oldu (2)- Yeniden

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında tek katlı bağ evi kül oldu.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Gezirlik Mahallesi'nde Ahmet Akgül'e (70) ait tek katlı bağ evinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede bağ evinin tamamını sardı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bağ evinin yanında bulunan ağıl içerisindeki 3 büyükbaş ve 1 dana vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bağ evi çıkan yangında kül oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2021-12-25 23:42:52
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