Kaz Gölü'nde tablo gibi manzara

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü'nde kışla birlikte tabloları aratmayan görüntüler oluştu.

Tokat'ın Pazar ilçesinde yer alan ve 'Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' olan Kaz Gölü manzarası ile hayran bırakıyor. Havadan dron ile görüntülenen Kaz Gölü'nde seyrine doyum olmayan manzaralar oluştu. Yaklaşık 110 kuş türüne ev sahipliği yapan göl, yaz-kış farklı güzelliğe bürünüyor. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-12-27 13:14:33



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