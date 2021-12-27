Tokat'ta iki katlı müstakil evde korkutan yangın

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında iki katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Reşadiye ilçe merkezinde Kurtuluş Mahallesi Hilal Sokak'ta Mehmet Coşkun'a ait iki katlı evde çıktı. Evin çatı katında başlayan yangını fark eden Coşkun, ailesiyle birlikte dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine Reşadiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan 1 saate kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasar oluştu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-12-27 23:49:12



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