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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor

İHA

6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor

Tokat İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 6 ikiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor.
Tokat merkez ve ilçe jandarma komutanlıklarında 3’ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz Mehmetçik vatani görevini yapıyor. Yüz benzerliğinin yanı sıra hareket ve davranışlarıyla da birbirinin aynı olan ikizleri komutanlarının tanıyıp ayırt etmesi çok kolay olmuyor. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen programda ikiz askerler kent protokolü ile biraya geldi. İl Jandarma Komutanlığı önünde ikiz askerlerin katılımıyla Tokat Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyet karşılandı. Vali Balcı, askerlere hatıra fotoğrafı çekinerek sohbet etti. Vali Balcı, 6 ikiz askerin jandarmada vatani görev yapmasının şaşırtan farklı bir tesadüf olduğunu kaydetti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise askere aynı anda gelen ikizlere vatani görevlerinde başarılar diledi. İkiz Mehmetçikler ise birilerinden ayrılmadan vatani görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.
Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ikiz askerle karavana yedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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