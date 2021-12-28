6 ikiz kardeş aynı yerde vatani görevde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 ikiz kardeş aynı yerde vatani görevde

DHA

6 ikiz kardeş aynı yerde vatani görevde


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş, birlikte askerlik yapıyor. İkiz kardeşlerle bir araya gelen Vali Ozan Balcı, "Tesadüfen yaşanan bir durum. Biz de mutlu olduk" dedi.
Acemi birliklerinin ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda usta birliklerini tamamlamak için gelenler arasında, 3'ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz kardeş de yer aldı. İkiz kardeşler HasanHüseyin Dursun, MehmetNecip Kaplan, İsmailİbrahim Köz, GültekinDoğukan Eker, AltanAlper Giden ve TahirMehmet Eles, tesadüfen Tokat´ta toplandı. İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi. 
Tesadüfün kendilerini mutlu ettiğini belirten Vali Ozan Balcı, "Burada Mehmetçiğimiz kahramanca vatani hizmetini yerine getiriyor. Biz de arkadaşlarımız ile beraber Tokat'ta görev yapan Mehmetçiğimiz ile bir araya gelelim, dedik. Garip bir tesadüf; 6 ikiz Mehmetçiğimiz, jandarma bünyesinde görev yapıyor. Bizler de çok mutlu olduk. Mehmetçiklerimize hayırlı görevler diliyorum" diye konuştu.  
'KOĞUŞLARIMIZ DA AYNI'
Vatani görevlerini yapan ikiz kardeşlerden Altan Gider ise "Biz doğduğumuzdan bu yana beraberiz. Hiç ayrılmadık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada koğuşlarımız da aynı, çalıştığımız görev yerimiz aynı. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-12-28 14:38:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER 6 İkiz Mehmetçik görenleri şaşırtıyor
Eşek sütü sabunlar ilgi görüyor
YEREL HABERLER Eşek sütü sabunlar ilgi görüyor
Tokat'ta iki katlı müstakil evde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tokat'ta iki katlı müstakil evde korkutan yangın
Tokat'ta iki katlı müstakil evde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tokat'ta iki katlı müstakil evde korkutan yangın
Tokat’ta iki katlı ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Tokat’ta iki katlı ev alev alev yandı
Yaralı bulunan yavru karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yavru karaca tedavi altına alındı
Kaz Gölü'nde tablo gibi manzara
YEREL HABERLER Kaz Gölü'nde tablo gibi manzara
Üniversite öğrencisi istedi, onların da bir yuvası oldu
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisi istedi, onların da bir yuvası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.