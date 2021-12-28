6 ikiz kardeş aynı yerde vatani görevde



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT Jandarma Komutanlığı bünyesinde 6 ikiz kardeş, birlikte askerlik yapıyor. İkiz kardeşlerle bir araya gelen Vali Ozan Balcı, "Tesadüfen yaşanan bir durum. Biz de mutlu olduk" dedi.

Acemi birliklerinin ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığı'nda usta birliklerini tamamlamak için gelenler arasında, 3'ü tek yumurta ikizi olmak üzere 6 ikiz kardeş de yer aldı. İkiz kardeşler HasanHüseyin Dursun, MehmetNecip Kaplan, İsmailİbrahim Köz, GültekinDoğukan Eker, AltanAlper Giden ve TahirMehmet Eles, tesadüfen Tokat´ta toplandı. İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, askerlerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Tesadüfün kendilerini mutlu ettiğini belirten Vali Ozan Balcı, "Burada Mehmetçiğimiz kahramanca vatani hizmetini yerine getiriyor. Biz de arkadaşlarımız ile beraber Tokat'ta görev yapan Mehmetçiğimiz ile bir araya gelelim, dedik. Garip bir tesadüf; 6 ikiz Mehmetçiğimiz, jandarma bünyesinde görev yapıyor. Bizler de çok mutlu olduk. Mehmetçiklerimize hayırlı görevler diliyorum" diye konuştu.

'KOĞUŞLARIMIZ DA AYNI'

Vatani görevlerini yapan ikiz kardeşlerden Altan Gider ise "Biz doğduğumuzdan bu yana beraberiz. Hiç ayrılmadık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada koğuşlarımız da aynı, çalıştığımız görev yerimiz aynı. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-12-28 14:38:59



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