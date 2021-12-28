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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta 80 bininci koyun dağıtıldı

İHA

Tokat’ta 80 bininci koyun dağıtıldı

Türkiye’ye model olan “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” projesi kapsamında Tokat’ta 80 bininci koyun dağıtımı törenle yapıldı.
Tokat Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 10 binden fazla başvuru oldu. Tokat Valiliğinin bir banka ile yaptığı sözleşme kapsamında besicilere 7 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz, 100 bin liraya kadar 0 faizli kredi verildi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında 117 milyon lira finans sağlanarak 894 çiftçiye 80 bin 58 koyun alması sağlandı. Pazar ilçesine bağlı Tatar Köyünde düzenlenen törenle 80 bininci koyun sahibine teslim edildi. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilen ettiğini hatırlatarak, “Bugün burada 80 bininci koyunun dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İlk 100 bin paketini bitirip, ikinci 100 bin paketini de kullanacağız” dedi.
Sadece tarımda değil, eğitimden sosyal politikalara, spordan kültür turizme, güvenlikten köy altyapılarının oluşmasına kadar hayatın ve yaşamın her alanında Tokat’ta güzel işlerin yapıldığına dikkat çekten Vali Balcı, “Tokat’ta el ele, omuz omuza hep birlikte devletimizin imkanlarını devletimizin gerçek sahibi milletimiz için kullanıyoruz. Türkiye bu coğrafyada güneş gibi parlıyor. Tokat’ta her alanda yıldız olacak. Tokat’ı kıymetli, çalışkan, vatanperver insanlarının zenginliği önümüzdeki 510 yıl içinde iki katına çıkacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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