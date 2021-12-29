Başıboş olarak bulunan pitbull barınağına teslim edildi

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Tokat’ta sokağa salınan başıboş pitbull cinsi köpek jandarma ekiplerince yakalanarak barınağa teslim edildi.

Tokat’ta bir köy yakınlarında vatandaşlar tarafından pitbull cinsi köpeğin başıboş halde bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İl Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından pitbull cinsi köpek yakalandı. Köpek, Tokat Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

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