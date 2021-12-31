Tokat’ta yılbaşı öncesi bin adet fidan dağıtıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Yeni yıla fidan dikerek girelim" sloganıyla Bin adet ücretsiz fidan dağıttı.

Keşfi Meydanında Sedir, Selvi ve Fıstık Çamı çeşitlerinden oluşan Bin Adet fidan dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Yeni yıla fidan dikerek girelim sloganıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Orman İşletme Merkez Şefi Gizem Kılıç; “Buradaki amacımız özellikle yıl başına ağaç kesilerek değil, fidan dikilerek girilmesini sağlamak” dedi.

Bin fidanın ücretsiz olarak dağıtıldığını söyleyen Gizem; “Niksar Orman İşletme Müdürlüğü olarak yeni yıla girerken fidanlarımızı toprakla buluşturmak için 250 adet sedir, 300 adet selvi ve 450 adet fıstıkçamı olmak üzere toplamda Bin adet fidanımızı halkımıza dağıttık. Yeni yıla fidan dikerek girmeleri mutluluğunu yaşamalarını ve Niksar Orman İşletme Müdürlüğü bir çok insana ulaşabilmek için böyle bir çalışma yaptık. Halkımıza huzurlu mutlu bir yeni yıl geçirmelerini diliyoruz” dedi.

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