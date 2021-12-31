Yılın son günü güneşin tadını çıkardılar

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Tokat’ta yılın son günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parkları doldurdu.

Akdeniz’de yağmurlu hava ve fırtına etkili olurken, Karadeniz bölgesinde yazdan kalma bir gün yaşandı. Havaların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Tokat’ta termometreler 8 dereceyi gösterdi. Güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte vatandaşlar adeta çarşıya akın etti. Cumhuriyet Meydanı, Meydan Çarşısında vatandaşlar banklarda oturarak kış ayında güneşli havanın tadını çıkardı. Yılın son gününü yazdan kalma bir günde geçirenler yeni yılda yağışların başlamasını diledi.

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