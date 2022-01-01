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Arkadaş grubunun yılbaşı eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Arkadaş grubunun yılbaşı eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde Nurettin Öztürk (56), birlikte alkol aldığı arkadaşları Mehmet Güneş´i (44) bıçaklayarak öldürdü, Kadir Yılmaz´ı (57) ise yaraladı.
Olay, saat 01.30 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanbolat Caddesi´nde Ali Öztürk´a ait evde meydana geldi. Yılbaşı gecesi birlikte alkol alan Mehmet Güneş, Kadir Yılmaz ve Nurettin Öztürk arasında küfretme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Öztürk evdeki ekmek bıçağını alarak Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz´ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Güneş ve Kadir Yılmaz ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Göğsünden yaralanan Mehmet Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Güneş´in bekar olduğu belirtildi.
Olayın ardından Nurettin Öztürk ile ağabeyi Ali Öztürk polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-01-01 08:53:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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