Yılın ilk sabah namazında camiler doldu taştı

Tokat’ta yeni yılın ilk sabah namazını kılmak isteyen vatandaşlar Ali Paşa Camii'ne adeta akın etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Ailece camide, milletçe duadayız” diye duyuru yapması üzerine sabah saatlerinde vatandaşlar, ailece camilere akın etti. Tokat Ali Paşa Camii'ni dolduran vatandaşlar, yeni yılın ilk sabah namazını cemaatle eda etmenin hazzını yaşadı. Namazın ardından dualar edildi, salavatlar ve tekbirler getirildi. Cami avlusunda vatandaşlara çorba ve simit ikramı yapıldı.

İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, sabah namazına vatandaşların teveccüh gösterdiğini ifade ederek, “İnsanlarımız pandemiden dolayı bu tür etkinliklere susamış. İnsanlarımız camilerimize sığmadı. Rabbim bu güzel hizmetlerimizi daim eylesin” dedi.

Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Yay, yeni yılın Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ederek, “Bizler ülkü ocakları olarak her günü hayırla yad etmenin gerektiğini düşünüyoruz. Bugün buna da sabah namazını kılarak başladık. Aynı zamanda cami cemaatinin de bu şekilde kalabalık olması birliğimizin, dirliğimizin en büyük göstergesidir. Bununla kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

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