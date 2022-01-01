Bina yıkılırken tehlikeye aldırış etmeden para çektiler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yıkım çalışmaları yapılan eski hastane binasının yakınındaki ATM’den para çekmeye devam eden vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Mimar Sinan Mahallesinde hizmet veren Erbaa Devlet Hastanesi, 2019 yılımda şehir hastanesinin açılmasının ardından boşaltıldı. Hastanenin poliklinik ve yataklı servis ünitelerinin bulunduğu binaların yıkımına karar verildi. İhaleyi kazanan yüklenici firma binaların yıkımına başladı. Eski devlet hastanesi binası, kirişlerin yıpratılması yöntemiyle yıkıldı. Bazı vatandaşlar, tehlikeye aldırış etmeden yıkım çalışması yapılan binanın yanına bulunan ATM'den para çekmeye çalıştı. Bir vatandaş ATM’deki işleminin bitirerek ayrılıktan kısa bir süre sonra, eski hastane binası iş makineleri yardımı ile tamamen yıkıldı. Yıkım çalışmalarında korkulan olmadı. O anlar ise kameralara yansıdı.

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