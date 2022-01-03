Trafik kazası: 8 yaralı Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisindeki 8 kişi yaralandı

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araç içerisindeki 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tokat’ın Reşadiye ilçesi D100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada F. B.(29) sevk ve idaresindeki 60ZK887 plakalı Ford marka araç Reşadiye sanayi kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik levhasına çarparak yolun sağındaki su kanalına devrildi. Araçta bulunan A.B., Y.G., Y.B., G.A., Ş.B., M.İ., M.G. ve B.G. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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