Çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek için seferber oldular

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, çöp ayrıştırma makinesine düşen köpek, hayvanseverler tarafından halatla yanına inilerek kurtarıldı.
Reşadiye'de öğretmenlik yapan Erol Özden ve arkadaşı Adem Sağlam, belediye çöplüğünde bulunan sahipsiz köpekleri beslerken, çöp ayrıştırma makinesinden havlama sesi duydu. Makineyi kontrol eden Özden ve Sağlam, içinde köpek olduğunu gördü. Adem Sağlam, hemen halatla makinenin içine girerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Bitkin haldeki köpeğin kurtarılma anı, Erol Özden tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. FOTOĞAFLI DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-01-03 14:13:36
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