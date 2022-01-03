Tokat’ta 128 bin 673 kaynak kitap dağıtıldı

Tokat’ta, 128 bin 673 yardımcı kaynak kitap öğrencilere teslim edilmek üzere törenle okul müdürlerine dağıtıldı.

Gaziosmanpaşa Lisesinde düzenlenen programda yardımcı kaynak kitap dağıtımı yapıldı. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, 128 bin 673 yardımcı kaynak kitabının ilkokul 2. sınıftan itibaren resmi ve özel tüm sınıflardaki öğrencilere dağıtılacağını söyledi. Tokat'ta eğitim adına çok güzel işler yapıldığını belirten Vali Balcı, “Üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan çocuklarımız için valiliğimiz koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Tokat kapsamında Etüt Tokat projesini başlatarak etüt merkezleri kurmuştuk. Nitelikli öğretmenlerimiz de öğrencilerimize katkılar sunmuştu. Biz yardımcı kaynak da sağlamıştık. Ancak bugün daha güzel bir şey oldu. Milli Eğitim Bakanlığımızın ülke genelinde başlattığı bir proje var. Bugün itibariyle ülke genelinde tüm öğrencilerimize yardımcı kaynaklar dağıtılacak. Biz de bugün kaynaklarımızın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Hafta boyunca ilimizde her öğrencimizi yardımcı kaynağa ulaştırmış olacağız. Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın eğitimlerini, onların her alanda gelişimlerini önemsiyoruz. Dağıtılan kitaplar tüm çocuklarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Vali Balcı, okul müdürlerine ve öğrencilere yardımcı kaynaklarını teslim etti.

Ayrıca düzenlenen bir başka programda Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğrencilerin eğitim niteliklerine uygun olarak hazırlanan proje kapsamında materyal seti dağıtıldı. 26 Haziran İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programda ortaağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler ile hafif zihin yetersizliği ve otizmi olan öğrencilere yönelik setlerden 19 takım dağıtıldı.

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