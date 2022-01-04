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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan "Grip olan kendisini Covidli olarak kabul etsin" uyarısı

İHA

Uzmanlardan "Grip olan kendisini Covidli olarak kabul etsin" uyarısı

Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Aslı Yasemen Savaş, grip vakaları ile korona virüs vakalarının karışabildiğine dikkat çekerek, "Grip semptomu gösteren herkes kendini covid kabul etmesini ve ona göre davranmasını istiyoruz" dedi
Türkiye'de geçtiğimiz yıl kış aylarında neredeyse hiç görülmeyen grip vakalarının artması sonucu hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Tokat’ta da grip rahatsızlığı ile hastaneye başvuranlarda artış var. Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Aslı Yasemen Savaş, son günlerde covid vakalarıyla birlikte grip ve influenza vakalarında da artış gözlenmekte olduğuna dikkat çekti. Savaş, “Grip semptomları, yaygın kas ağrısı, ateş, üşüme, halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Griple covidi ayırmak için net bir kriterimiz yok. Net kriterimiz PCR testi. Kendinde bu şekilde semptom gören hastaların covidli imiş gibi izole etmeleri gerekmekte. İzolasyondan kastımız misafirliklere gitmemeleri, kimseyle aile içi bireylerden bir miktar uzak durmaları, maskesiz, kimseyle görüşmemeleri. Tokalaşmaktan uzak durmaları sık sık el yıkamaları, mümkünse havlularını ayırmaları. Bu tarz önlemlerle grip semptomları gösteren insanların Covidin yayılmasını ve gribin de yayılmasını önlemek. Gripte başlı başına bazı yaş grupları için öldürücü olabiliyor” dedi.

“Grip olan kendisini covidli gibi kabul etsin”
Grip semptomu gösteren herkes kendini covid kabul etmesini ve ona göre davranmasını istediklerini ifade eden Savaş, “Korona virüs ile grip ayırmak için PCR testi yapıyoruz. PCR pozitif bir hastada en azından kesin bu Covid diyebiliyoruz. Negatif de çıkabiliyor bazı covid hastaları. Şimdi bunu da belirtmekte fayda var. Ama elimizde yani net şu varsa, bu varsa bu gibi bir kriterimiz yok” diye konuştu.

Grip olan çocuğunuzu okula göndermeyin uyarısı
Grip vakalarında oldukça yüksek bir artış olduğunu belirten Savaş, “Mevsimsel olarak beklediğimiz bir şeydi bu. Ama tabii ki covidle birlikte karışıyor. Bu nedenle biraz daha dikkat etmemiz gereken bir mevsimdeyiz. Ortalama 400 hasta geliyor. Çocuğunuzu en ufak bir burun akıntısı, öksürük, ateş, hafif ateş de olsa lütfen okula göndermeyin. Çünkü bu çok hızlı bir grip yayılımına sebep oluyor. Ve bu nedenle de salgının bitmesinin önündeki en büyük engel bu toplu alanlar. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Çünkü biz çocuğumuzu gönderirsek yarın bir gün hasta bir çocukta sizin sağlıklı çocuğunuzu hasta edecektir. Bunu unutmayın bu bilinci artık oluşturmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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