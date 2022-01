Soğuk kış günlerinde doğal koruma

Uzman Diyetisyen Esra Koçak, soğuk algınlığına karşı özellikle çocukların bağışlık sistemini güçlendirmek için kuşburnu önerdiklerini söyledi.

Uzmanlar grip ve soğuk algınlığı vakalarının arttığı bu günlerde bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kuşburnu tüketilmesini öneriyor. Doğada bulunan şifalı bitkiler arasında yer alan kuşburnu kış mevsiminde oldukça fazla ilgi görüyor. Yüksek oranda antioksidan içeren, vitamin ve mineral içeriği oldukça yüksek olan kuşburnu soğuk havalarda vücut direncini artırıyor. C ve E vitaminleri ile doğal bir koruma sağlayan kuşburnu kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruma özeliği bulunuyor.



Kilogramı 30 liradan satılıyor

Tokat’ta sonbahar aylarında pişirilen kuşburnu aktarlarda alıcısını bekliyor. Meydan Çarşısında kilogramı 30 liradan satılan kuşburnuna vatandaşlar ilgi gösteriyor. Pekmez satışı yapan Ramis Sertoğlu, kış aylarında pekmezin vatandaşın sofrasında olmazsa olmazlar arasında yer aldığını ifade ederek, “C vitamini fazla olduğu için soğuklarda gribi, nezleyi önlemek için kışburnunun alımı biraz arttı. Sağlığa çok faydalı olduğu için çok tüketilen bir ürün” dedi.



Çocukların bağışlık sistemini güçlendiriyor

Tokat Devlet Hastanesinde Uzman Diyetisyen Esra Koçak, soğuk algınlığına karşı özellikle çocukları bağışlık sistemini güçlendirmek için kuşburnu önerdiklerini söyledi. Kuşburnu pekmezini sulandırarak okul çağı çocuklara kahvaltılarda meyve suyu niyetine verebileceğine dikkat çeken Koçak, “Hem gerekli enerjiyi almış olurlar hem de yüksek C vitaminleriyle soğuk algınlığından korunmuş olurlar. Kuşburnu çayı da kış aylarında sıcak bir mola için iyi bir alternatif. Güçlü antioksidan vücuttaki toksinlerin atılmasında da oldukça faydalı. Özellikle çocuklar vücut ısısının korunması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için günde en az iki tatlı kaşığı tüketilebilir. Yine suya karıştırılarak meyve suyu niyetine tüketebilirler. Hem de böyle sağlıksız meyve suyu gibi içeceklerden de çocuklarımızı korumuş oluruz. Onun dışında yetişkinlerde günlük alması gereken enerjiye göre karbonhidrat ihtiyacına göre en az iki üç tatlı kaşı tüketebilirler” dedi.

Kuşburnu pekmezi ve çayı vücut ısısının korunmasında, bağışıklığın güçlendirilmesinde önemli rol aldığını belirten Koçak, “Özellikle C vitamini içeriğinin yüksek olması nedeniyle tüketilmesini kış aylarında kesinlikle öneriyoruz. Kuşburnu pekmezi, çayının da yetişkinlerinde tüketilmesini öneriyorum” diye konuştu.

