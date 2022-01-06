Tokat’ta, bağ kültürü tanıtıldı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı tarafından Tokat Bağ Kültürü programı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda yapılan program kapsamında Tokat Olgunlaşma Enstitüleri Kültür Köprüsü projesi sergisi açıldı. Serginin ardından Tokat ezgileri dinletisi ve Tokat Bağ Kültürü söyleşisi düzenlendi. Programda konuşma yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat’ın kültürel zenginliğinin anlatılacağı Tokat Bağ Kültürü programının hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmalar ardından Tokat Şehir Müzesi Küratörü Hasan Erdem “Tokat Bağ Kültürü” başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. Erdem söyleşisinde Tokat’ın Bağ evleri, yemek kültürü, Tokat Kebabı, imbik sistemi hakkında detaylı bilgiler aktardı.

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