Sibel'i yaralayan yorgun merminin ateşlendiği silahın sahibi belirlendi



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, pazarda alışveriş yapan Sibel Boyraz'ın (19) omzundan yaralanmasına neden olan yorgun merminin ateşlendiği tabancanın, İstanbul'daki B.K.'ye (46) ait olduğu tespit edildi. B.K. hakkında 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Olay, Mahmutpaşa Mahallesi'nde kurulan pazarda, 14 Ağustos 2021'de meydana geldi. Sibel Boyraz, pazardaki tezgahtan biber alırken, omzuna isabet eden yorgun mermiyle yaralandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Boyraz'a isabet eden merminin sol omzundan içeri girdiği ve pazısına kadar ilerlediği tespit edildi. Boyraz, tedavisinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekibin çalışmalarıyla o tarihte, Çay Mahallesi'ndeki düğünde araç konvoyundan havaya ateş edilmiş olabileceği değerlendirildi. Güzergahtaki çalışmada, 43 boş kovana rastlanıldı. Düğün konvoyundaki üzerine ruhsatlı silahı olanlar belirlendi. Bu kişilere ait 11 ruhsatlı silah, muhafazaya alınıp, Samsun Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Balistik incelemede, Sibel Boyraz'ı yaralayan merminin, B.K.'ye ait tabancayla uyumlu olduğu belirlendi.

İstanbul'da olduğu tespit edilen B.K. hakkında, 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlamalarıyla işlem başlatıldı. Aynı inceleme sırasında A.U. (37) ve A.Ö.'ye (45) ait silahların da bölgeden toplanan kovanlarla uyumu belirlendi. Bu kişiler hakkında da 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlamasıyla işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-01-06 12:12:14



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