Kaplıcada yangında kundaklama şüphesi

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde kaplıca tesisinde çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı. İş yeri sahibi açılışa hazırlanan tesisin benzin dökülerek kundaklandığını ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Sulusaray ilçe merkezinde yeni inşa edilen bir kaplıca tesisinin 4'üncü katında yangın çıktı. Sulusaray Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Tesis sahibi Ömer Almamış, ay sonunda açılacak olan tesisin odalarına benzin dökülerek kundaklandığını ileri sürdü. Almamış, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Sulusaray'ımıza ikinci bir termal kazandırmanın mutluluğunu, sevincini yaşıyorduk. Bu ayın 30’unda da açılışımız vardı. Ama gördüğünüz gibi maddimanevi bayağı zarar vermişler. Bütün odalara benzin dökmek ve ateşlemek kaydıyla böyle bir zarara uğramış durumdayız. Maddi ve manevi bu bizi yıpratacak. Polis ekipleri gereken incelemeyi başlattı. Tesiste en az 12 milyon lira zararımız var” dedi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tesiste inceleme yapıldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin raporu doğrultusunda yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi bekleniyor.

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