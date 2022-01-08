Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Bulut: “Cumhur İttifakı Türkiye için vazgeçilmezdir”

İHA

MHP’li Bulut: “Cumhur İttifakı Türkiye için vazgeçilmezdir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhur İttifakının Türkiye açısından kıymetli ve vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Günü birlik politikalara ve günü birlik sıkıntılara bakarak bu ittifaka zarar verecek eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız” dedi.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığına getirilen Oğuzhan Yay’ı İl Başkanı Mustafa İpek ile birlikte ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ülkü Ocaklarının Türkiye için çok önemli görevler üstlendiğini, Milliyetçi Hareketin de mihenk taşı olduğunu ifade eden Bulut, “Ülkü Ocaklarındaki her bir kardeşimiz coşkun bir ırmak gibidir. Vatan, millet sevdasıyla yetişir ve bu ülke için canını vermekten geri durmaz. Her Ülkü Ocaklı için şanlı mazisi gurur tablosudur. Ülkü Ocaklarından yetişmek bir onur vesikasıdır. Tokat Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Oğuzhan Yay kardeşimiz de bu onurlu gençliğe liderlik edecektir. Kendisine şimdiden yapacağı hizmetler için teşekkür ediyorum” dedi.

“Cumhur ittifakı Türkiye için vazgeçilmezdir"
Cumhur İttifakının Türkiye açısından kıymetli ve vazgeçilmez olduğunu belirten MHP’li Bulut, “Günü birlik politikalara ve günü birlik sıkıntılara bakarak bu ittifaka zarar verecek eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız. Çünkü bu ittifak yüce Türk milletinin varoluş mücadelesini vermektedir. Onun için herkes üstüne düşeni yapmalıdır” diye konuştu.
Ekonomik sıkıntıların, gündelik sosyal darlıkların eninde sonunda geçeceğini ifade eden Bulut, “Fakat bu ülkenin zarar görmesi durumunda onarılmaz yaralar açılacaktır. Düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi zor durumda bırakarak düşmanlarımızı güldürmeyeceğiz. İşte Kazakistan’ın durumu. Allah muhafaza neredeyse işgal edilecek. Büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Türkiye’nin düşmanları da güçsüz duruma düşmemizi bekliyor. İnanın en küçük fırsatı değerlendireceklerdir. Fakat bu ülkeyi sevenler, ülkücüler böyle ezik bir duruma azla müsaade etmezler ve etmeyecekler. 15 Temmuz’da bunu dünyaya gösterdik, yine gösteririz. Gün vatana, millete sahip olma günüdür. Bunun için de Cumhur İttifakının zayıflamasına asla izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta 155 okul kütüphanesine 80 bin kitap
YEREL HABERLER Tokat’ta 155 okul kütüphanesine 80 bin kitap
Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Öğrenciler sokak hayvanlarını unutmadı
Kaplıcada yangında kundaklama şüphesi
YEREL HABERLER Kaplıcada yangında kundaklama şüphesi
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor
Sibel'i yaralayan yorgun merminin ateşlendiği silahın sahibi belirlendi
YEREL HABERLER Sibel'i yaralayan yorgun merminin ateşlendiği silahın ...
Tokat’ta, bağ kültürü tanıtıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta, bağ kültürü tanıtıldı
Tokat’ta kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Tokat’ta kaçak tütün operasyonu
Pazar yerinde omuzuna yorgun mermi düşmüştü, o maganda yakalandı
YEREL HABERLER Pazar yerinde omuzuna yorgun mermi düşmüştü, o ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.