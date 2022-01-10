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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Bulut’tan 2023 vurgusu

İHA

MHP’li Bulut’tan 2023 vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, “Türk milletinin kurmuş olduğu bu genç Cumhuriyetin 100. yılında bütün emperyalist tuzakları birlikte gönül gönüle vermek suretiyle bozmak üzere inşallah hep birlikte gayret göstereceğiz” dedi.
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Başkanı Mustafa İpek, Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Yay ile birlikte Türkiye KamuSen Tokat İl Temsilcisi Nuri Derdiyokoğlu ve bağlı sendikalara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MHP’li Bulut, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Türkiye KamuSen ailesinin bütün evlatları bu coğrafyanın geleceği için ve kaderi için hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıyla el ele, gönül gönüle vermiş bir şekilde ve Cumhur İttifakı'nın da ayrılmaz bir parçası oldukları inancıyla mücadeleye devam etmektedir. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli il başkanı, ülkü ocaklarımızın değerli il başkanı ve değerli yöneticilerimizle birlikte bugün ayrılmaz bir parçamız olan Türkiye KamuSen ailesine bir ziyaret gerçekleştirdik. Ortak değerlerde buluştuğumuz, ortak prensiplerde bir araya gelmiş olduğumuz Türkiye KamuSen ailesine hem bir hayırlı olsun ziyareti hem de bir istişare gerçekleştirdik. Allah nasip ederse 2022 yılı boyunca ve 2023 yılında hep birlikte el ele, gönül gönüle bir mücadele vermek suretiyle Türk milletinin kurmuş olduğu bu genç Cumhuriyetin 100. yılında bütün emperyalist tuzakları birlikte gönül gönüle vermek suretiyle bozmak üzere inşallah hep birlikte gayret göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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