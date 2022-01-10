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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

İHA

Samsun'da hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Samsun'da öğrenci yurdunun çatısından atlayarak hayatını kaybeden genç kızın cenazesi memleketi Tokat’ın Niksar ilçesinde toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesinde bulunan öğrenci yurdunda meydana geldi. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü 1'inci Sınıf öğrencisi Gülçin Ersin (22) 6 katlı yurdun çatısına çıkarak kendini aşağı attı. Ağır yaralanan genç kız, 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat’ın Niksar ilçesine gönderildi. Baba ocağında helallik alınırken anne Sevda Ersin, kızını tabutuna dokunarak gözyaşı döktü. Bahçelievler kabristanlığında kılınan cenaze namazı sonrasında genç kızın cenazesi defnedildi.

Ağabeyine mesaj atmış
Niksar Esnaf ve Sanatkar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Salim Ersin, yeğeninin ağabeyine ‘hakkınızı helal edin’ mesajı attıktan sonra üzücü olayın yaşandığını ifade ederek, “Acımız büyük. Daha önce arkadaşları ile aralarında sürtüşme geçmiş, konunun ne olduğunu bilmiyoruz. Telefonuna bıraktığı notunda ‘anneme iyi bakın, bu hayattan sıkıldım’ demiş. Babasına ise ‘Oda arkadaşlarımla geçinemiyorum, okul müdürü ile görüşün odamı değiştirin’ demesi üzerine müdüre hanımı arayarak, 'Çocuğumun başına bir şey gelirse sizi mesul tutarım, odasını değiştirin' demesine rağmen odasını değiştirmemişler. Bu vahim olay gerçekleşti” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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