Tokat’ta minibüs tarlaya devrildi: 2 yaralı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ın Zile ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Zile Turhal kara yolu hemzemin geçit yakınlarında meydana geldi. Mustafa Y. idaresindeki 60 AAC 045 plakalı Ford transit marka minibüs sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Devrilen minibüsün şoförü ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Zile Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.