Köylülerin 33 yıllık hayali gerçek oluyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 33 yıldır hayal olan sulama projesinin Cumhur ittifakı ile hayata geçeceğini söyledi.

Tokat merkez ilçeye bağlı Çamağzı köyünde tarım arazilerini sulayamayan çiftçiler seslerini MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un destekleri ile duyurdu. Projenin inşa edilmesi planlanan alanında incelemelerde bulunan MHP’li Bulut, 33 yıldır hayal olan proje Cumhur ittifakı ile artık hayata geçeceğini söyledi. Bulut, “Gözova Ovası'nda tarım yapan Çamağzı köylüleri sulama barajı projesi ile ürünleri daha bereketli hale gelecek. Buradaki üretimin artması için sulama çok önemli. Dolayısıyla geçmişten bu güne bu konuda önemli çalışmalar yapıldı. Yıllar yılı konuşulup da yapılmayan, programa alınmayan sulama barajı projesi vardı. Çok şükür bu projenin yapılması için çalışmakta bize nasip oldu. Uzun yıllar, belki bir nesil tartışılan konuyu programa alarak hayata geçirmeye başladık. Şu anda proje devam ediyor. İnşallah uygulamada da hızlanarak hem içme suyu açısından çok önemli bir ihtiyacı karşılayacak, hem de sulama açısından çok faydalı olacak” diye konuştu.

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