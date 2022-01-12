Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

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TokatSivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Tokat şehir merkezinde yağmurlu hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. TokatSivas kara yolu bin 650 rakımlı Çamlıbel Tepesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Kara yolları ekipleri yolda karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışma başlattı. Bölgede aralıklarla devam eden kar yağışı nedeni ile ekipler, yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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