2 katlı evin çatısı yandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.
Erbaa ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Er Hasan Avcı Caddesi´nde Mehmet Bolat´a ait 2 katlı evin çatısında saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Bolat ailesi evi tahliye ederken, ihbar üzerine adrese Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Odun ve talaş bulunan çatıdaki alevler kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aileden Nevriye Bolat, sinir krizi geçirdi.
Evde zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-01-12 12:46:03
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