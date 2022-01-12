Eski fabrikanın çatısı çökünce, 15 metreden düşüp öldü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta üzerine çıktığı atıl durumdaki fabrikanın çatısı çökünce 15 metre yükseklikten düşen Onur Sağın (26), hayatını kaybetti.

Pazar ilçesinde dün akşam saatlerinde Onur Sağın, evlerinin bitişiğindeki eski fabrikanın çatısına çıktı. Buradan, kendi evlerinin çatısına geçmek isteyen Sağın, fabrikanın çatısı çökünce yaklaşık 15 metre yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sağın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Sağın´ın cansız bedeni, Pazar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Pazar Fatih YILMAZ

2022-01-12 14:07:31



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