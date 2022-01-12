Tokat’ta, caz konseri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından caz konseri verildi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen konsere Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Caz konseri sonrası Vali Dr. Ozan Balcı, müziğin insan ruhunu iyileştirici, bütünleştirici bir rolünün olduğunu ifade ederek, “Şehirde ve öğrenciler arasında müzik kültürünün yaygınlaştırılması, öğrencilerin bir sanat dalı ile ilgilenmesi için çaba gösteriyoruz. Rektörümüz üniversitedeki ekibiyle birlikte çok güzel işler yapıyor. Üniversitemizin bölgenin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum” dedi.

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