Tokat'ta aşılama 1 milyonu geçti

Tokat’ta hedef nüfusta tüm dozlarda yapılan Covid19 aşı sayısı 1 milyon 30 bin 233 oldu.

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, il genelinde hastane, sağlık ocağının yanı sıra mobil ekipler tarafından Covi19 aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Covid19 ile mücadele kapsamında 1 ile 5 doz olmak üzere toplamda 1 milyon 30 bin 233 aşı yapılığını belirten Nergiz, “Hedef nüfusumuzun ilk dozda yüzde 88,2’sini, ikinci dozda 82,1’i aşılamış olduk. Hedefimiz Tokat’ta yüzde 100 aşılama oranına ulaşmak olacaktır. Covid19 salgınıyla mücadelemizde aşısını eksiksiz olan, maskemesafehijyen kurallarına dikkat eden vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Nergiz, Covid19’a karşı en güçlü silahın aşı olduğunu ifade ederek, “Aşısını yaptırmayı geciktirmiş olan, eksik doz aşılarını öteleyen ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın aşılarını bir an önce olmalarını rica ederim. Omicron varyantına bağlı vakaların da arttığı şu günlerde hep beraber tedbirlere daha da uyarak ve aşılarımızı da eksiksiz olarak Covid19 salgınından kurtulacağız. Tokat’ta toplamda 120 noktada randevusuz aşılama yapıyoruz. Tüm Tokatlı hemşehrilerimi aşı noktalarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

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