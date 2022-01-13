Çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılıp öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinin çatısı yanan komşusu Davut Uzun'a yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan Cengiz Hezenci (39) hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Ballıbağ köyünde sabah saat 07.30´da Davut Uzun´a ait evin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın, ihbar üzerine köye giden Erbaa Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Cengiz Hezenci binanın çatısında yangından hasar gören tahta parçalarının temizlenmesi için komşusu Davut Uzun'a yardım etmek istedi. Hezenci komşusuna yardım ettiği sırada çatıdaki elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Yaralanan Hezenci olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-01-13 13:53:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.