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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özcan; “Niksar'da alt yapı sorunu kalmayacak”

İHA

Başkan Özcan; “Niksar'da alt yapı sorunu kalmayacak”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projelerinden biri olan Entegre Su Projesi ile ilçede alt yapının tamamen yenileceğini söyledi.
“10 Ocak Gazeteciler Günü” dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensubuyla bir araya gelen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutladı.
Belediye Kentpark Sosyal tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Özcan, devam eden ve takibini yaptıkları projelerden bahsederek, belediye olarak yapılan önemli çalışmalarını basın aracıyla kamuoyuna duyurduklarını belirtti. Basın çalışanların zorlu bir görevi yerine getirdiğini anımsatan Başkan Özcan, “Davetimizi kırmayarak programımıza katılan herkese teşekkür ederiz. 2022 yılının herkes için sağlıklı, bereketli ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum” dedi.
Programın ardından Başkan Özcan, basın mensuplarına yapımı devam eden Niksar Atıksu Arıtma Tesisi inşaat alanını gezdirerek bilgiler vererek; "Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projelerinden biri olan Entegre Su Projesi ile ilçede alt yapı sorunu kalmayacak ve tamamen yenilecek” diye konuştu.
Program hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

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