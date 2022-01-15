Tokat'ta uluslararası karayolunda ulaşıma kar engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta uluslararası karayolunda ulaşıma kar engeli

İHA

Tokat'ta uluslararası karayolunda ulaşıma kar engeli

Tokat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle uluslararası D100 karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Tokat’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yurt dışına yük taşımacılığı yapan araçların sıklıkla kullandığı yolda etkili oldu. ReşadiyeNiksar karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki tır yan yana yolda kalarak iki şeridi kapattı. Tırların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hareket edememesi sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Tırlardan birinin vatandaşların gayretleri ile hareket ettirilmesi sonucu yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yol ulaşıma açıldı. Ağır tonajlı araçlar trafiği kapatmaması için bekletilirken, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bacada mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Bacada mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
Mahalle konağında aile bütçesine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER Mahalle konağında aile bütçesine katkı sağlıyorlar
Mesleğinin son temsilcisi, 60 yıldır aynı işi yapıyor
YEREL HABERLER Mesleğinin son temsilcisi, 60 yıldır aynı işi yapıyor
Sezar'ın 'veni, vidi, vici' dediği Zile Kalesi'ne çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Sezar'ın 'veni, vidi, vici' dediği Zile Kalesi'ne ...
Sezar'ın 'veni, vidi, vici' dediği Zile Kalesi'ne çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Sezar'ın 'veni, vidi, vici' dediği Zile Kalesi'ne ...
Otomobilin çarptığı tilki tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı tilki tedavi altına alındı
KPSS’de alanında Türkiye birincisi oldu, atanamadı
YEREL HABERLER KPSS’de alanında Türkiye birincisi oldu, atanamadı
Erbaa Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde içme suyu altyapısı için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Erbaa Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde içme ...
Turhal Belediyesinden 2. mahalle konağı
YEREL HABERLER Turhal Belediyesinden 2. mahalle konağı
Başkan Özcan; “Niksar'da alt yapı sorunu kalmayacak”
YEREL HABERLER Başkan Özcan; “Niksar'da alt yapı sorunu kalmayacak”
Evi yanan komşusuna yardım etmek isterken canından oldu
YEREL HABERLER Evi yanan komşusuna yardım etmek isterken canından ...
Çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Çatısı yanan komşusuna yardım ederken akıma kapılıp ...
Kış mevsiminde köyde yaşam
YEREL HABERLER Kış mevsiminde köyde yaşam
Tokat'ta aşılama 1 milyonu geçti
YEREL HABERLER Tokat'ta aşılama 1 milyonu geçti
Tokat’ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Tokat’ta Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.