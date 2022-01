Cevriye nine gençlerin yapamadığını yapıyor, azmi ile örnek oluyor

Tokat’ta 7 çocuğu 13 torunu olan 80 yaşındaki Cevriye Polat, gençlerin zorlandığı el işlerini ilerleyen yaşına rağmen yaprak örnek oluyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından açılan Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Tahta baskı, resim, çinicilik, müzik, kitap okuma gibi faaliyetlerin yürütüldüğü merkezde Cevriye nine yaşam azmi ile dikkat çekiyor. 7 çocuğu 13 torunu olan 80 yaşındaki Cevriye Polat, her gün kursa giderek dantel, yazma, örgü gibi el işleri yapıyor. Kursta gençleri gördüğünde kendini iyi hissettiğini belirten Polat, “Ben önceden yürüyemiyordum. Bir kolumda kızım, bir kolumda da baston. Böyle geliyordum. Eşim rahmetli olunca kursa yazıldım. Bana ilk başlarda örgü ör dediler. ‘7 sene çocuklara öre öre usandım. El işi yapmak istiyorum’ dedim. Ne yapmak istiyorsun dediler? ‘Deri işleyeceğim’ dedim. Öyle kursa başladım” dedi.



Cevriye nine ’gözüm görmüyor’ diyerek el işi yapmayanları kabul etmiyor

Kendinden yaşça küçük olanların ‘gözüm görmüyor’ diyerek el işi yapmamalarını kabul etmediğimi ifade eden Cevriye nine, “Gözüm görmüyor, iğneyi takamıyorum diyenleri hiç kabul etmem. Öğlene kadar yatmadan sabah kalkıp buraya gelmelerini isterim. Dikiş hocalarımızdan bu tesisi kuranlardan Allah razı olsun” diye konuştu.



Kursta moral buluyor

Kursa katılarak moral bulduğunu ifade eden Cevriye Polat, “Televizyonla pek aram yok. Bazen arka sokakları izliyorum. Evde de el işi yapıyorum. Buraya gelirken hastaysam da kızlarımı görünce iyi oluyorum. Yaptıklarını görüyorum. Yapacaklarını getiriyorlar. Gayretliler. Ben iğne oyası yapmaktan zevk alıyorum. Benim zoruma gitmiyor” ifadelerini kullandı.



Başarısı ile dikkat çekiyor

El Sanatları Usta Öğreticisi Vildan Hançerli, Cevriye ninenin gençlere taş çıkardığını belirterek, “Her konuda, hangi modülde kurs açarsak açalım onu mutlaka en üstün başarıyla en güzel şekilde yapabiliyor. Öğreti yeteneği çok yüksek. El işlerince ince işleri daha çok seviyor. Rahatlıkla yapabiliyor. Buraya ilk gelmeye başladığında otobüse binerken inerken bizler yardımcı oluyorduk. Ama maşallah artık kendi başına biniyor da, gidiyor da, geliyor” dedi.



Gençlere örnek oluyor

Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi Müdiresi Arzu Arslan ise Cevriye ninenin 5 yıldır öğrencileri olduğunu belirterek, “Biz kursa başvuru yapmak istediği zaman yaşlı olması nedeni ile örgü kursuna yazalım demiştik. ‘Beni yaşlı gördünüz de örgüye mi yazacaksınız’ diye kızmıştı. ’Ben ince işler seviyorum, öyle kaba işleri sevmem’ demişti. Ama öyle şeyler yaptı ki biz ona yaşlı demiyoruz artık. Kursiyerlerimizin içerisinde bir genç. Onlara örnek. Onlara rehber olacak şekilde” diye konuştu.

