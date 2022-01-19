Tokat’ta, 103 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat’ta, kar yağışı sonucu 103 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Tokat’ta geçtiğimiz gece etkisini arttıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Şehir merkezinde kar yağışı etkisini kaybederken, yüksek kesimler beyaza büründü. Merkeze bağlı 4 köy olmak üzere il genelinde 103 köy yolunda ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Kara yolları ekiplerinin çalışmaları sonucu TokatSivas kara yolu Çamlıbel geçidi, TokatOrdu yollarında ulaşım normale döndü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.