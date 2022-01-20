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Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı

İHA

Tokat'ta, yasaklı ırk köpekleri 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı halde bulunduran şahsa 29 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Yasaklı ırk köpek besleyene 29 bin lira ceza uygulandı

Tokat’ta, yasaklı ırk köpekleri 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı halde bulunduran şahsa 29 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri yapılan ihbarı değerlendirdi. Çamdere köyünde 2 adet dogo arjantin ırklı yasaklı köpek bulunduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yasaklı ırk iki köpek bulunduğu yerden alınarak Tokat Belediyesi barınağına teslim edildi. Köpekleri sahibine 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa aykırı halde bulunduran şahıs hakkında 29 bin 920 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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