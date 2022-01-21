Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ikinci dönemde okulların kapanmamasını istedi

Tokat’ta karnelerini alan öğrenciler ikinci dönemde okullarının açık olması temennisinde bulundu.

Tokat’ta 20212022 eğitimöğretim yılının ilk yarısının tamamlanması ile birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İl genelinde 107 bin 338 öğrenci törenle karnelerin aldı. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere öğretmenleri kitap okumaları, dinlenerek aileleri ile daha verimli zaman geçirmesi tavsiyesinde bulundu. Yeni tip korona virüsün Omicron varyantının yaygınlaşması nedeni ile okullarının ikinci dönemde kapanması endişe yaşayan bazı öğrenciler duygularını dile getirdi. Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden Zeynep Beril Yüce, "Karne aldığımız için çok mutluyuz. Okular açılınca sevinçle geleceğiz. İnşallah okullar kapanmaz" dedi.

Bir önceki eğitim öğretim döneminde eokuldan karne aldıklarını hatırlatan Duru Beyzanur İçmez ise “Karnemizi öğretmenimizin elinden almak daha iyi hissettiriyor. Karne aldığım için çok mutlu oldum” diye konuştu. Nazlı Melek Yüksekkaya ise karne alacağı için heyecandan uyuyamadığını söyledi.

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