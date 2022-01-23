Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
TokatAmasya karayolu Acıpazar köyü mevkiinde bir yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada yaralananlar için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Erbaa Belediyesi ekipleri otobüste sıkışan yolcunun kurtarılması için çalışma başlattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.