Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı Kazada yaralanan yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsünün kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesi D100 karayolu Çalkaya köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzurum'a giden İsmail B. (45) idaresindeki 25 ER 280 plakalı yolcu otobüsü, karlı yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla otobüsten çıkarılan yolcular, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşadı. Hafif yaralı olan bazı yolcular kurtarma ekiplerinin araçlarına alındı. Kazada otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden Bahtişen Sibirli'nin (39) cenazesi Erbaa Belediyesi ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı 38 kişi ise Tokat’ın Erbaa ilçesi ile Amasya’nın Taşova ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılar yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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