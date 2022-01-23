Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor

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Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle otobüs seferleri durduruldu. Yaklaşık 200 kişi, öğrenci yurtlarında misafir edilmeye başlandı.

Kentte dün geceden itibaren başlayan kar yağışı, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Tokat'ı, Sivas, Ordu, Erzincan ve Amasya'ya bağlayan kara yollarında kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüs seferleri durduruldu. Tokat Otogarı'nda bekletilen yolcular, öğrenci yurtlarında misafir edilmeye başlandı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2022-01-23 17:20:48



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