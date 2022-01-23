Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)



TOKAT-ERZİNCAN YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Trafik ekipleri ağır tonajlı TIR ve benzeri araçların geçişine izin vermedi. Araçlar Tokat-Erzincan yönündeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun trafiğe açık kalması için çalışma yapıyor. Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul´dan Erzurum´a giden TIR şoförü Mehmet Emre İnce "Düzce´den buraya kadar geceden beri kar yağıyor. Bu şekilde kaldığımız bir yer olmamıştı. Burada daha yoğun yağıyor. Bekliyoruz" dedi.İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-01-23 18:08:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.