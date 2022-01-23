Kar yolları kapadı, yolcular yurtlara yerleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yolları kapadı, yolcular yurtlara yerleştirildi

İHA

Kar yolları kapadı, yolcular yurtlara yerleştirildi

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle otobüs seferlerin durdurulması sonucu yolcular yurtlara yerleştirildi.

Tokat’ta Afet ve Acil Durum Merkezi koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yoğun kar yağışı altındaki bölgelerde otobüs seferleri durduruldu. Kentte bazı bölgelere kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. TokatSivas, Ordu ve Erzincan karayollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tokat Belediyesi Şehir Terminali'nde seferler durduruldu. Otogarda bekletilen yolcular, öğrenci yurtlarında misafir edildi. 200’e yakın yolcu Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi Yurdu'na yerleştirildi. Vatandaşlar toplu olarak geldikleri yurtlarda kayıt işlemlerinin ardından odalara yerleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor (2)
YEREL HABERLER Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi ...
Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi yurtlarda misafir ediliyor
YEREL HABERLER Tokat'ta yolcu otobüslerine 'kar' engeli; 200 kişi ...
MHP’li Bulut: “Cumhur İttifakı mezara kadar sürecektir”
YEREL HABERLER MHP’li Bulut: “Cumhur İttifakı mezara kadar ...
Tokat-Sivas karayolunda ulaşıma kar engeli
YEREL HABERLER Tokat-Sivas karayolunda ulaşıma kar engeli
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı ...
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı ...
Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 yaralı Kazada yaralanan yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattı
YEREL HABERLER Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 38 ...
Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var (1)
YEREL HABERLER Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda ...
Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda ...
Tokat’ta 91 yetiştiriciye yüzde 75 hibeli koç desteği
YEREL HABERLER Tokat’ta 91 yetiştiriciye yüzde 75 hibeli koç desteği
Tarım lisesinde karne heyecanı
YEREL HABERLER Tarım lisesinde karne heyecanı
Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ikinci dönemde okulların kapanmamasını istedi
YEREL HABERLER Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ikinci dönemde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.