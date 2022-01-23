Tokat'ta yol ulaşıma kapatıldı, bir çok araç kara saplandı

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Yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kar nedeniyle Tokat’ta yol kapandı, tır şoförleri ErbaaNiksar yolunda kaldı.



Sivas’ta kar nedeniyle kapanan yol Tokat’ı da etkiledi. AmasyaTokatSivas karayollarında kar yağışı nedeniyle çok sayıda tırın kayması sonucu güzergah ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması vatandaşları da etkiledi. Sivas’tan yola çıkan sürücüler Tokat’ın Erbaa ve Niksar ilçesi sınırlarında tır sürücülerinin yoğun kar sebebiyle yolda kayarak kontak kapatması sonucu yolda kaldı. Yol güzergahında çok sayıda tırın yolda kalmasıyla tır ve araç kuyrukları oluştu.

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