Beyaza bürünen Tokat Kalesi havadan görüntülendi

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Tokat Kalesi'nde oluşan manzara havadan görüntülendi.

Kar yağışı sonrası kent merkezinde bulunan tarihi Tokat Kalesi karla kaplandı. Roma döneminde yol güvenliği için dik ve sarp kayalar üzerine kurulan Tokat Kalesi'nde seyirlik manzaralar oluştu. Kalenin beyaz örtü ile kaplanmış hali havadan dronla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-01-24 15:03:01



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