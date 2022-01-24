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Ambulans şoförü, hastayı sırtında taşıdı

DHA

Ambulans şoförü, hastayı sırtında taşıdı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 423 köy yolu ulaşıma kapandı. Zile'de ambulans şoförü İbrahim Şen, kar nedeniyle mahalleye giremeyince, şeker hastası Abdullah Temur´u bir süre sırtında taşıdı.
Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışının ardından merkezde 60, Almus ilçesinde 25, Artova´da 6, Başçiftlik´te 6, Erbaa´da 40, Niksar´da 80, Reşadiye´de 70, Pazar´da 3, Turhal´da 27, Yeşilyurt´ta 6 ve Zile´de 100 olmak üzere toplam 423 köy yolu ulaşıma kapandı. Tokat İl Özel İdare ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı.
HASTAYI SIRTINDA TAŞIDI
Zile ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi´ne yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Ancak ekipler, kar nedeniyle mahalleye giremedi. Yaya olarak şeker hastası olan Abdullah Temur'a ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulans şoförü İbrahim Şen, sırtına aldığı Temur'u evden ambulansa kadar taşıdı. Temur, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
AMBULANS KARA SAPLANDI
Dün gece, Niksar ilçesinden Tokat'a hasta nakli yapan 112 ambulans, dönüş yolunda yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulanstakiler kendi imkanlarıyla çıkamayınca komuta merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler ambulansı halat yardımı ile çekerek çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-01-24 16:35:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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