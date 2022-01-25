Tokat’ta iş birliği protokolü ile öğrencilere iş fırsatı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, iş birliği protokol sayesinde öğrencilerin farklı sektörlerde iş fırsatı yakalayabileceklerini kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Türk Telekom'un müşteri deneyimi şirketi AssisTT arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında öğrencilerin AssisTT’in çağrı merkezi sektörüne yetkin insan kaynağı yetiştirme amacıyla geliştirdikleri Çağrı Merkezi Okulu programına dahil edileceği bildirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversite öğrencilerinin Çağrı Merkezi Okulu’nda derslere katılma imkanı ile staj, yarı zamanlı çalışma, teknik gezi, mezuniyet sonrası da işe alım sürecinde öncelik kazanacağını kaydetti. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen protokol imza töreninde iş birliğine dair değerlendirmelerde bulunan Rektör Şahin, “Üniversite olarak, öğrencilerimizi çalışma hayatına girmeden olabildiğince donanımlı hale getirmek en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz protokol sayesinde öğrencilerimiz sadece sektör ile ilgili değil pek çok alanda kullanılabilecek eğitimler sonunda farklı sektörlerde de iş fırsatı yakalayabilecekler. Hayata atılmadan önce bu fırsatların ilerleyen dönemlerde iş hayatında büyük fark oluşturacağına inanıyorum. Bu sebeple öğrencilerim ve üniversitem adına bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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