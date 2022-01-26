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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aç kalan kuş sürüleri yola indi, polis ekipleri duyarsız kalmadı

İHA

Aç kalan kuş sürüleri yola indi, polis ekipleri duyarsız kalmadı

Tokat’ta kar yağışı nedeniyle yem bulmak için karayoluna akın eden kuş sürülerine polis ekipleri duyarsız kalmadı.
Ülke genelinde etkisini artıran kar yağışı Tokat’ta da etkili oldu. Soğuk ve yağışlı havadan yaban hayvanları olumsuz etkilendi. Kar yağışı nedeniyle aç kalan kuşlar, yem bulmak için karayollarına akın etti. Yola yem bulmak için sürü ile inen kuşlardan bazıları araçların çarpması sonucu telef oldu. Bölgede uygulama yapan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri gördükleri manzaraya duyarsız kalmadı. Polisler bir evden aldıkları küreklerle yol kenarında kar temizliği yaptı. Kardan temizlenen kaldırıma yem döküldü. Kuş sürüleri yemleme yapılan alana inerek karınlarını doyurdu.
Polis ekipleri araç sürücülerinin kuş sürüsünü gördüklerinde yavaşlayıp kornaya basmalarını yönünde uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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